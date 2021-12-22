Sacré français ! : On se pose, on souffle sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
On se pose, on souffle
FEU CHATTERTON COMPAGNONS
MAISSIAT LE DEPART
MANSFIELD TYA UNE DANSE DE MAUVAIS GOUT (FEAT ODEZENNE)
SOJA TRIANI NEIGE
DORIAND LA MACHINE A LAVER
ARNOLD TURBOUST SOUFFLER N EST PAS JOUER
O LA RIVIERE
BENJAMIN BIOLAY HYPERTRANQUILLE
DAMSO 911
STROMAE SANTE
TEME TAN AMETHYS (COMPUPHONIC REMIX)
VERONIQUE SANSON UNE ODEUR DE NEIGE
SAULE NOS VIES
ARNO ELLE PENSE QUAND ELLE DANSE
LEONIE PERNET IL PLEUT DES HOMMES
SEGA BODEGA NATUROPATHE (FEAT CHARLOTTE GAINSBOURG)
ANNA MAJIDSON EN DEUX MOTS