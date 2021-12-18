Sacré français ! : L'actualité musicale francophone Présentation: Charlotte Dekoker Progammation musicale: Alexandra Vassen sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
L'actualité musicale francophone Présentation: Charlotte Dekoker Progammation musicale: Alexandra Vassen
ETIENNE DAHO VIRUS X (SAGE REWORK / RADIO EDIT)
BEESAU LE COEUR A L ENVERS (FEAT EVER MIHIGO)
GREG HOUBEN RIEN NULLE PART
DANI TERREUR IL PLEUT ELLE M EN VEUT
MANSFIELD TYA UNE DANSE DE MAUVAIS GOUT (FEAT ODEZENNE)
JUDITH KIDDO SERPENT CHEVAL
SEGA BODEGA NATUROPATHE (FEAT CHARLOTTE GAINSBOURG)
AUREL DESERT
ALEXIA GREDY VERTIGO
MARC MELIA LES ETOILES (FEAT FLAVIEN BERGER ET PI JA MA)
FEU CHATTERTON ECRAN TOTAL
MARC NAMMOUR ET LOIC LANTOINE LES FAUVES
LEONIE PERNET IL PLEUT DES HOMMES
L IMPERATRICE FOU
LEO FIFTY FIVE DONNE MOI (feat. Jeune Austin)