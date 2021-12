Sacré français ! : Du bleu, du rose et de bonne ondes sur Auvio

BERNARD LAVILLIERS LE COEUR DU MONDE

ZOUFRIS MARACAS BLEU DE LUNE (PUPKULIES AND REBECCA REMIX)

DAVEN KELLER SLOGAN

OLVO RADEAU (FEAT TEME TAN)

USX & IZOARD TU ES ROSE (FEAT TEMA TAN)

RAPHAEL PERSONNE N A RIEN VU

GERALD GENTY PLANEUR

BISON CHIC DOMMAGE

VOYOU LES HUMAINS

KATERINE LE FILM

CLARIKA C EST L HIVER

AUTOUR DE LUCIE LE SALON

ORWELL LES ONDES

MC SOLAAR SEQUELLES

GAUMAR ON SE MELANGE

NOE PRESZOW J ENTENDS D ICI

JEROME MINIERE DEUX CHOSES A LA FOIS

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Sacré français !