Sacré français ! : Equilibre et ballades sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Equilibre et ballades
FEU CHATTERTON COMPAGNONS
FANNY BERIAUX LA NOYEE WITH FRIENDS
JEAN MARC LEDERMAN EXPERIENCE LETTER FROM COLINE WAUTERS
CAMILLE SUIS-MOI
JACQUES VOUS
MATHIEU DES LONGCHAMPS LA BAS
DOOWY L EAU DU BAIN
JULIA DAIGLE SUR LA HAUTE COLLINE
ESTELLE BALDE DESIR DU COEUR
MARTIN MARTIN ARC EN CIEL
CHARLES DOLLE FUNAMBULE
EMILIE SIMON LE DIAMANT
MICHEL POLNAREFF LA BELLE VEUT SA REVANCHE
BERTRAND BETSCH CHAMAILLE
FREDDA HABITANTS DE LA FORET
IAN CAULFIELD PLEIN D IMAGINATION
TIM DUP UNE ENVIE MECHANTE