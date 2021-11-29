Sacré français ! : Des essais, du coeur et du travail sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Des essais, du coeur et du travail
GAEL FAURE TU RISQUES QUOI
MICHEL CLOUP DUO ET PASCAL BOUAZIZ TRAVAILLEURS DE L USINE
LIMINANAS / LAURENT GARNIER SAUL
DOMINIQUE A LE TEMPS QUI PASSE SANS MOI
FEU CHATTERTON COMPAGNONS
BEESAU LE COEUR A L ENVERS (FEAT EVER MIHIGO)
YELLOWSTRAPS FEAT LORD ESPERANZA VISAGE
MANDARINA JE SUIS UN DESASTRE
BRIGITTE OH LA LA
EDDY DE PRETTO PAUSE (feat YSEULT)
SMAHLO ESILI
LEO FIFTY FIVE DONNE MOI (feat. Jeune Austin)
MARC ANTOINE PERRIO MENTIR
KATERINE JAMAIS CONTENT
HERVE TRESOR
LISZA DADDY
STROMAE SANTE