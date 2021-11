Sacré français ! : L'actualité musicale francophone sur Auvio

MALIK DJOUDI POINT SENSIBLE (FEAT LALA AND CE)

IAN CAULFIELD PLEIN D IMAGINATION

PIERRE DAVEN KELLER DAKOTA JIM 3 (FEAT. BARBARA CARLOTTI)

VITALIC HAUTE DEFINITION

USX & IZOARD TU ES ROSE (FEAT TEMA TAN)

GOSS COYOTE

HUBERT LENOIR OCTEMBRE (feat. Bonnie Banane)

CHARLIE FARON EMMENE MOI

LEONIE PERNET MON AMOUR TU BOIS TROP

GRANDGIL MES PAS DANS TES PAS

CIRCUS CAFE DAYDRINKING

CLAY AND FRIENDS / LEONARD / MARI CARDIN

LE NOISEUR RELAX

ANTOINE WIELEMANS DE L OR

BRECHE DE ROLAND LES PARTICULES

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Sacré français !