Sacré français ! : L'amour en hiver sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
L'amour en hiver
ARNO LE BON DIEU
JULIEN APPALACHE LE SOMMEIL
IAN CAULFIELD NE TE RETOURNE PAS
YAEL NAIM FT. ALBIN DE LA SIMONE TINASSI LI (EPOUSE MOI)
MIOSSEC QUE DEVIENT TON POING QUAND TU TENDS LES DOIGTS
LES LOUANGES PIGEONS
LE NOISEUR RELAX
MINA SANG A CEUX QUI VIENDRONT APRES NOUS
MATTHIEU THONON L OUBLI
ILIONA UNE AUTRE VIE
PRIMERO PROMENADES
FRANCOIS & THE ATLAS MOUNTAINS LA FILLE AUX CHEVEUX DE SOIE
CAMILLE L ETOURDERIE
FLOP DANS MON LIT
RAPHAEL JE SUIS REVENU
VOYOU JARDIN D HIVER
ALEX BEAUPAIN LOVE ON THE BEAT