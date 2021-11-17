Sacré français ! : Tromperies, embrouilles et persuasion sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Tromperies, embrouilles et persuasion
ETIENNE DAHO VIRUS X (SAGE REWORK / RADIO EDIT)
ODEZENNE BOUCHE A LEVRES
JULIEN GRANEL BAGARRE BAGARRE
CLAIRE DITERZI INFIDELE
YVES SIMON QU EST CE QUE SERA DEMAIN
GAEL FAURE TU RISQUES QUOI
FRANCOIZ BREUT JUSTE DE PASSAGE
EMILIE SIMON MENTEUR
PEUR BLEUE GARDES DU COEUR
ANTOINE WIELEMANS DE L OR
MARC LALLEMAND SUR LE COTE
CZERKINSKY POUR ETRE AIME FAUT ETRE AIMABLE
JULIEN RIBOT SUPER AAAH
TEME TAN LE CIEL ( feat LE MOTEL)
DAMSO MOROSE (RADIO EDIT)