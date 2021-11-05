Sacré français ! : A vive allure ou posément sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
A vive allure ou posément
MINA SANG A CEUX QUI VIENDRONT APRES NOUS
RICKY HOLLYWOOD LE CHOIX
RAPHAEL PERSONNE N A RIEN VU
POOM QUI ES TU
BENJAMIN BIOLAY GRAND PRIX
JUAN D OULTREMONT JE TE SUIS (FEAT CHARLOTTE DEKOKER)
JACQUES DUVALL BELLE ET REBELLE
MATTHIEU MALON ON BAISSE LES BRAS
VICTORIA MORICONI COVIDER UNE BOUTEILLE CE SOIR
BERTRAND BELIN GLISSE REDRESSE
DOMINIQUE A JE SUIS UNE VILLE
PIERRE LAPOINTE QU EN EST IL DE LA CHANCE
MINA TINDLE PAS LES SAISONS
DORIAND LA MACHINE A LAVER
CLAIRE FARAVARJOO RODEO
CLARA LUCIANI LA BAIE
LA POMPE MODERNE PLUS DUR, MEILLEUR, PLUS RAPIDE, PLUS FORT