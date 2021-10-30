Sacré français ! : A la découverte des nouveautés francophones sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
A la découverte des nouveautés francophones
PR2B MELANCOLIE
CELENASOPHIA NE RENTRONS PAS
LEONIE PERNET MON AMOUR TU BOIS TROP
ELISE PREYS CAILLOU CALMANT
GRANDGIL MES PAS DANS TES PAS
ILIONA UNE AUTRE VIE
PANTIN PLAGE WESTCOAST
EMILIE MARSH MELANCOLIE SUR LA RIVIERA (FEAT LA GRANDE SOPHIE)
ADRIEN LEGRAND LA GRANDE DELLE
ETIENNE DAHO VIRUS X (SAGE REWORK / RADIO EDIT)
BEESAU X PRIMERO UN JOUR DE MOINS
CLARA LUCIANI RESPIRE ENCORE
GREG HOUBEN LA QUARANTAINE
BENJAMIN BIOLAY GRAND PRIX
ANGELE BRUXELLES JE TAIME