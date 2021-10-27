Sacré français ! : Déluge et vérité sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Déluge et vérité
IAN CAULFIELD PLEIN D IMAGINATION
RONE NOUVEAU MONDE
MOUSSA SIMPLE (FT CLAIRE LAFFUT)
FRANCOIS & THE ATLAS MOUNTAINS LA VERITE
EMILIE SIMON MENTEUR
BENJAMIN SCHOOS MELODIE SOUVENIR
ADRIEN GALLO ODYSSEE
ROMEO ELVIS TPA
ARDEN SANS SOLEIL
BERTRAND BELIN UN DELUGE
SEPTEMBRE JE SUIS LA FORET
ALBONE SHOE SONG (version courte)
PLAISIR DE FRANCE ET BARBARA CARLOTTI HERBES MAUVES
MATHIEU BOOGAERTS ONDULE
IZIA LA BALLADE DE JIM
GATIEN MOI TOUT SEUL
CYRIL MOKAIESH PAS SIMPLE EN DUO AVEC DOMINIQUE A