Sacré français ! : Pépites, plage et poètes sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Pépites, plage et poètes
PANTIN PLAGE WESTCOAST
PEET VOYAGER
MOTEL CLUB LA PLAGE
ELISE PREYS CAILLOU CALMANT
GAEL FAURE RENONCER
NOE PRESZOW J ENTENDS D ICI
LUIS CLAVIS JOB
MANDARINA JE SUIS UN DESASTRE
KCIDY SOUTERRAINS
DAMSO MOROSE (RADIO EDIT)
ADRIEN LEGRAND LA GRANDE DELLE
MARC MELIA LES ETOILES (FEAT FLAVIEN BERGER ET PI JA MA)
LEONIE PERNET MON AMOUR TU BOIS TROP
SUPER SKA FEAT MURIEL D AILLEURS LA PLUIE
FANNY BERIAUX LA NOYEE WITH FRIENDS
MARC NAMMOUR ET LOIC LANTOINE FIERS ET TREMBLANTS
OKLOU ET FABIEN BERGER TOYOTA