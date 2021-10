TIM DUP D ALCOOL ET DE PAYSAGES

EMILIE MARSH IRONIE

ILIA D AILLEURS

MARC ANTOINE PERRIO MENTIR

LE NOISEUR STONE DE TOI

DOOWY L EAU DU BAIN

IAN CAULFIELD NE TE RETOURNE PAS

GAEL FAURE TU RISQUES QUOI

KREGO PATATE

OURS MITSOUKO

USX & IZOARD TU ES ROSE (FEAT TEMA TAN)

STROMAE SANTE

MIOSSEC NON NON NON NON JE NE SUIS PLUS SAOUL

JULIA DAIGLE USAGE DOMESTIQUE

VITALIC HAUTE DEFINITION

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Sacré français !