Sacré français ! : le plein d'imagination sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
le plein d'imagination
A S DRAGON MAIS PAS CHEZ MOI
CLAIRE LAFFUT HIROSHIMA
CLARA LUCIANI LE RESTE
BERTRAND BELIN HYPERNUIT
EMILIE SIMON CETTE OMBRE
KATERINE MON COEUR BALANCE
SAULE REBELLE REVEUR
FRANCOIZ BREUT MES PECHES S ACCUMULENT
MING LA BALLADE DE JOHNNY GUITARE
GAETAN ROUSSEL UNE SECONDE (OU LA VIE ENTIERE)
ALBIN DE LA SIMONE TU VAS RIRE
TURQUOISE CHAT NOIR
EMILY LOIZEAU LA DERNIERE PLUIE
ZAZIE CHANSON D AMI
IAN CAULFIELD PLEIN D IMAGINATION
ROMAIN HUMEAU AMOUR
ORELSAN PARADIS