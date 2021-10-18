Sacré français ! : De jeunes pousses et des repères sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
De jeunes pousses et des repères
MALIK DJOUDI 2080
MOUSSA SIMPLE (FT CLAIRE LAFFUT)
ALBA RANGE TOI
GATIEN MOI TOUT SEUL
JULIA DAIGLE USAGE DOMESTIQUE
JEAN BAPTISTE MONDINO LA DANSE DES MOTS
TEME TAN MENTEUR
GREG HOUBEN LA QUARANTAINE
DANI TERREUR MEC COOL TRISTE
JULIEN CLERC CA COMMENCE COMME UN REVE
JACQUES HIGELIN L HIVER AU LIT A LIVERPOOL
ANTOINE WIELEMANS DE L OR
IVAN TIRTIAUX CHARLATAN
TETES RAIDES FACE A FACE
HUBERT FELIX THIEFAINE LA STRATEGIE DE L INESPOIR
ALBONE SHOE SONG (version courte)
ARNO ET SOFIANE PAMART ELLE ADORE LE NOIR