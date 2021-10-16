Sacré français ! : Une heure d'actualité musicale francophone sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Une heure d'actualité musicale francophone
IAN CAULFIELD PLEIN D IMAGINATION
MANDARINA JE SUIS UN DESASTRE
GAETAN ROUSSEL UNE SECONDE (OU LA VIE ENTIERE)
GAETAN STREEL A MOINS QUE CE NE SOIT L HIVER
HERVE SI BIEN DU MAL
LESCOP LA FORET
USX & IZOARD TU ES ROSE (FEAT TEMA TAN)
PEET OUT
SOJA TRIANI NEIGE
ALEX BEAUPAIN SORRY ANGEL
PIERRE DAVEN KELLER DAKOTA JIM 3 (FEAT. BARBARA CARLOTTI)
FEU CHATTERTON COMPAGNONS
TODIEFOR DIX FOIS ( FEAT ROMEO ELVIS)
DAVID NUMWAMI BEATS
PETITE AMIE ELEKTRO