Sacré français ! : Des fils, des ficelles et des liens sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Des fils, des ficelles et des liens
JP NATAF MON AMI D EN HAUT
KCIDY SOUTERRAINS
ELISE PREYS CAILLOU CALMANT
GAETAN ROUSSEL LA SIMPLICITE
NOE PRESZOW CETTE ROUTE LA
MARIE PIERRE ARTHUR FIL DE SOIE
JERONIMO MOI JE VOUDRAIS
YAEL NAIM FT. ALBIN DE LA SIMONE TINASSI LI (EPOUSE MOI)
CAMILLE L ETOURDERIE
FEU CHATTERTON COMPAGNONS
JONATHAN PERSONNE SPRINGSTEEN
LEO FIFTY FIVE DONNE MOI (feat. Jeune Austin)
ALEX BEAUPAIN LOVE ON THE BEAT
ALAIN CHAMFORT CA NE FAIT RIEN
PR2B DES REVES
TONUS POUR DEMAIN
LES LOUANGES DRUMZ (FEAT MAKY LAVENDER)