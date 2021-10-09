Sacré français ! : Le point sur l'actualité musicale des musiques francophones sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Le point sur l'actualité musicale des musiques francophones
JEAN LOUIS MURAT BATTLEFIELD
JACQUES VOUS
MARC MELIA LES ETOILES (FEAT FLAVIEN BERGER ET PI JA MA)
NICOLAS MICHAUX NOS RETROUVAILLES
FEU CHATTERTON MONDE NOUVEAU
BARBAGALLO REGARDE
MARC NAMMOUR ET LOIC LANTOINE LES FAUVES
MARTIN LUMINET MAGNIFIQUE
KCIDY SOUTERRAINS
MALIK DJOUDI POINT SENSIBLE (FEAT LALA AND CE)
YNDI NOIR BRESIL
OLVO RADEAU (FEAT TEME TAN)
Swing Richesse
DAVID NUMWAMI THEMA
ALEX BEAUPAIN LOVE ON THE BEAT