Sacré français ! : Fissure, idylle et renoncement sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Fissure, idylle et renoncement
JULIETTE ARMANET LE DERNIER JOUR DU DISCO
PHILIPPE POIRIER MON AMIE RAFFOLE
ALAIN BASHUNG AUCUN EXPRESS
LISZA ORPHELIN
BERNARD LAVILLIERS LE COEUR DU MONDE
ROMAIN HUMEAU PARIS
JEAN FRANCOIS COEN VIVE L AMOUR
JANE BIRKIN CES PETITS RIENS
VINCENT DELERM LES AMANTS PARALLELES
FRANCOIZ BREUT LA FISSURE (FEAT JAWHAR)
LOUVE IDYLLES NOCTURNES
GREG HOUBEN RIEN NULLE PART
PEET OUT
L OR DU COMMUN NEGATIF
MANSFIELD TYA UNE DANSE DE MAUVAIS GOUT (FEAT ODEZENNE)
GAEL FAURE RENONCER
AUTOUR DE LUCIE LENT