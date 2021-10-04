Sacré français ! : Fiers, tendres et magnifiques sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Fiers, tendres et magnifiques
BENJAMIN BIOLAY OU EST PASSEE LA TENDRESSE
MATTHIEU THONON SALEE
GAETAN ROUSSEL JE ME JETTE A TON COU
JEFF BODART JACQUES
MARC NAMMOUR ET LOIC LANTOINE FIERS ET TREMBLANTS
MC SOLAAR CAROLINE
PEET 2 SENS (feat SWING) EDIT
COLONEL FAITHMAN LOVE AVEC TOI
ARNAUD FLEURENT DIDIER FRANCE CULTURE
ELISE PREYS CAILLOU CALMANT
MARTIN LUMINET MAGNIFIQUE
JACQUES VOUS
LA FEMME NOUVELLE ORLEANS
BERTRAND BURGALAT L HOMME IDEAL
VALMONT MILLE PONTS