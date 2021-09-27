Sacré français ! : Emission spéciale consacrée aux artistes francophones de la Fédération Wallonie Bruxelles sur Auvio

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Sacré français !

La Première - Chanson française

Sacré français !

Emission spéciale consacrée aux artistes francophones de la Fédération Wallonie Bruxelles

  • 1 h

ILIONA UNE AUTRE VIE
NICOLAS MICHAUX NOS RETROUVAILLES
SAULE REBELLE REVEUR
SWING feat DUNE & CRAYON SOON
LEO FIFTY FIVE DONNE MOI (feat. Jeune Austin)
Jingle
STEPHANIE BLANCHOUD RENDEZ VOUS
ANTOINE WIELEMANS SEL
YELLOWSTRAPS FRISSONS
GREG HOUBEN LA MOUETTE
BERTIER L ETINCELLE
VINCENT LIBEN LES CEVENNES
CLAIRE LAFFUT NUDES (FEAT YSEULT)
DOOWY L EAU DU BAIN
PEET REVES (FEAT ZWANGERE GUY)
ARNO ET SOFIANE PAMART ELLE ADORE LE NOIR

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