Sacré français ! : Emission spéciale consacrée aux artistes francophones de la Fédération Wallonie Bruxelles sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Emission spéciale consacrée aux artistes francophones de la Fédération Wallonie Bruxelles
ILIONA UNE AUTRE VIE
NICOLAS MICHAUX NOS RETROUVAILLES
SAULE REBELLE REVEUR
SWING feat DUNE & CRAYON SOON
LEO FIFTY FIVE DONNE MOI (feat. Jeune Austin)
Jingle
STEPHANIE BLANCHOUD RENDEZ VOUS
ANTOINE WIELEMANS SEL
YELLOWSTRAPS FRISSONS
GREG HOUBEN LA MOUETTE
BERTIER L ETINCELLE
VINCENT LIBEN LES CEVENNES
CLAIRE LAFFUT NUDES (FEAT YSEULT)
DOOWY L EAU DU BAIN
PEET REVES (FEAT ZWANGERE GUY)
ARNO ET SOFIANE PAMART ELLE ADORE LE NOIR