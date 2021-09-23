Sacré français ! : Du silence, des rêves et des vagues sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Du silence, des rêves et des vagues
NOE PRESZOW CETTE ROUTE LA
VAY VAGUE
CLIO AMOUREUSE
HUBERT FELIX THIEFAINE LA RUELLE DES MORTS
JACQUES DUVALL LA VIEILLE LOCOMOTIVE
JUDITH KIDDO SERPENT CHEVAL
STEPHANIE BLANCHOUD RENDEZ VOUS
BORA BORIS CONDUCTEUR FANTOME
JEAN LOUIS MURAT A QUOI TU REVES
DINING ROOMS MONSIEUR DUPONT
EMMA PETERS TRAVERSER
ARNOLD TURBOUST LE PRIX DE MON SILENCE
FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS COUCOU
AXELLE RENOIR LES JOLIES CHOSES
CHATEAU LAMOTTE LE MIROIR DE ROMY