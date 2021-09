Sacré français ! : On célèbre le retour des artistes sur scène sur Auvio

CLOU JUSQU ICI TOUT VA BIEN

ELISE PREYS CAILLOU CALMANT

FRANCOIS & THE ATLAS MOUNTAINS/FRANCOIZ BREUT/CHARLENE DARLING (le 22/09, Scène Parc) Les gagnants seront avertis personnellement 3X2

FRANCOIZ BREUT LA FISSURE (FEAT JAWHAR)

FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS TOURNE AUTOUR

CATHERINE RINGER VIVE L AMOUR

HUBERT FELIX THIEFAINE DU SOLEIL DANS MA RUE

BONNIE BANANE CHA CHA CHA

CAMILLE JE NE MACHE PAS MES MOTS

PAULINE CROZE JE SUIS UN RENARD

YAEL NAIM FT. ALBIN DE LA SIMONE TINASSI LI (EPOUSE MOI)

MALIK DJOUDI 2080

PEET 2 SENS (feat SWING) EDIT

TIM DUP UNE ENVIE MECHANTE

LIMINANAS / LAURENT GARNIER SAUL

WOLFGANG FLUR & FABRICE LIG CINEMA (VERSION FRANCAISE)

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Sacré français !