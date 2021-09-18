Sacré français ! : On célèbre le retour des artistes sur scène sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
On célèbre le retour des artistes sur scène
CLOU JUSQU ICI TOUT VA BIEN
ELISE PREYS CAILLOU CALMANT
FRANCOIS & THE ATLAS MOUNTAINS/FRANCOIZ BREUT/CHARLENE DARLING (le 22/09, Scène Parc) Les gagnants seront avertis personnellement 3X2
FRANCOIZ BREUT LA FISSURE (FEAT JAWHAR)
FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS TOURNE AUTOUR
CATHERINE RINGER VIVE L AMOUR
HUBERT FELIX THIEFAINE DU SOLEIL DANS MA RUE
BONNIE BANANE CHA CHA CHA
CAMILLE JE NE MACHE PAS MES MOTS
PAULINE CROZE JE SUIS UN RENARD
YAEL NAIM FT. ALBIN DE LA SIMONE TINASSI LI (EPOUSE MOI)
MALIK DJOUDI 2080
PEET 2 SENS (feat SWING) EDIT
TIM DUP UNE ENVIE MECHANTE
LIMINANAS / LAURENT GARNIER SAUL
WOLFGANG FLUR & FABRICE LIG CINEMA (VERSION FRANCAISE)