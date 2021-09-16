Sacré français ! : Des adulescents et des danses étranges sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Des adulescents et des danses étranges
POOM DE LA VITESSE A L IVRESSE
AUDEN POUR MIEUX S UNIR
STEPHAN EICHER SI TU VEUX (QUE JE CHANTE)
FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS LES PLUS BEAUX
FRANCOIZ BREUT LA DANSE DES OMBRES
BENJAMIN BIOLAY BRANDT RHAPSODIE
INNOCENTS QUE MARIANNE ETAIT JOLIE
GREG HOUBEN RIEN NULLE PART
SEBASTIEN TELLIER L ADULTE
VINCENT DELERM JE NE VEUX PAS MOURIR CE SOIR
ANTOINE WIELEMANS SEL
ILIONA MOINS JOLI
MANSFIELD TYA UNE DANSE DE MAUVAIS GOUT (FEAT ODEZENNE)
KESMAR JOHATSU (FEAT FLORE BENGUIGUI)
POMME ANXIETE (REMIX)