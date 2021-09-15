Sacré français ! : Difficile équilibre sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Difficile équilibre
CLAIRE LAFFUT SORORITE
MOUSSA CABRIOLI
ALEK ET LES JAPONAISES NI CHAUD NI FROID
MARIE WARNANT RITOURNELLE
JULIETTE ARMANET COOL CAT
DAVID NUMWAMI LE FISC DE L AMOUR
DOOWY L EAU DU BAIN
CYRIL MOKAIESH PAS SIMPLE EN DUO AVEC DOMINIQUE A
CLAIRE DITERZI INFIDELE
ALAIN SOUCHON SOMERSET MAUGHAM
SERGE GAINSBOURG BAUDELAIRE
RIVAGE JUILLET (FEAT JULIA JEAN BAPTISTE)
FABIAN THARIN L ETERNITE
SANDOR BAR DE NUIT
ARTHUR H LA BOXEUSE AMOUREUSE (RADIO EDIT)