Sacré français ! : Du feu et des cendres sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Du feu et des cendres
ARMAN MELIES CONSTAMMENT JE BRULE
PAULINE CROZE JE SUIS UN RENARD
LISZA CENDRES
ANDREANNE A MALETTE ALASKA
MARTIN LUMINET COEUR
ALEXANDRE DELANO LA FLEUR DE L AGE
MUSSET ORION
L IMPERATRICE VACANCES (YUKSEK REMIX)
BENJAMIN BIOLAY OU EST PASSEE LA TENDRESSE
AUTOUR DE LUCIE ROUGE INVISIBLE
JANE BIRKIN PAS D ACCORD
ADRIEN GALLO ODYSSEE
ARNO ET SOFIANE PAMART ELLE ADORE LE NOIR
FRANCOIZ BREUT DERIVE URBAINE DANS LA VILLE CANNIBALE
MICHEL CLOUP DUO ET PASCAL BOUAZIZ TRAVAILLEURS DE L USINE