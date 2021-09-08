Sacré français ! : Solitudes et canicule sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Solitudes et canicule
ANTOINE CHANCE LA NUIT A SES DEFAUTS
RAPHAEL SI TU PARS NE DIS RIEN (FEAT CLARA LUCIANI)
LA FELINE OU EST PASSEE TON AME
STEPHAN EICHER SOLITAIRES
KEREN ANN LES JOURS HEUREUX
JULIEN APPALACHE LE SOMMEIL
HOLDEN MADRID
JEANNE CHERHAL L EAU
CAMILLE ASSISE
DAMSO MOROSE (RADIO EDIT)
AUTOUR DE LUCIE JE REVIENS
PIERRE DAVEN KELLER DAKOTA JIM 3 (FEAT. BARBARA CARLOTTI)
LIMINANAS CALENTITA (feat NURIA)
VOYOU SEUL SUR TON TANDEM
LEO FIFTY FIVE DONNE MOI (feat. Jeune Austin)