Sacré français ! : le temps qui passe, la fin du monde et l'âme des poètes sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
le temps qui passe, la fin du monde et l'âme des poètes
BIOLAY FISZMAN BENARROSH L'AME DES POETES
MC SOLAAR SUPER GAINSBARRE
SERGE GAINSBOURG L ANAMOUR
MIOSSEC L ASSISTANT PARLEMENTAIRE
DA SILVA LA FILLE
GREG HOUBEN RIEN NULLE PART
THOMAS DUTRONC ET STACEY KENT UN HOMME ET UNE FEMME
AUREL HIER LA PLAGE
LA FEMME COOL COLORADO
LOU ADRIANE CASSIDY LA FIN DU MONDE A TOUS LES JOURS
GABRIELLE VERLEYEN LE RENARD PASSE (FEAT LEO PAZ)
FLORENT MARCHET BENJAMIN
NOE PRESZOW QUE TOUT S DANSE
FRANCOISE HARDY MESSAGE PERSONNEL
VENDREDI SUR MER LA FEMME A LA PEAU BLEUE
ISABELLE ADJANI BEAU OUI COMME BOWIE