Sacré français ! : sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Une programmation d'Alexandra Vassen
JEROME MINIERE ET NGABO NUIT AMERICAINE (RADIO EDIT)
CLARA LUCIANI AMOUR TOUJOURS
REVERS GAGNANT / MATILD PARADIS BLEU (DIM SUM REMIX)
CLAIRE LAFFUT HIROSHIMA
LOUVE IDYLLES NOCTURNES
MANDARINA PIRATE
LE COULEUR DESERT (RADIO EDIT)
KLON SANTA BARBARA
EMMA PETERS FOUS
SASKIA DANS MA TETE
PART TIME FRIENDS PARIS EN AOUT
ALICE ET MOI LES GENS SONT COOL
ELLE HISTOIRE DE TEMPS
YELLOWSTRAPS SI TU SAVAIS (FEAT SWING)
LE NOISEUR RELAX