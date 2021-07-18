Sacré français ! : sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Une programmation d'Alexandra Vassen
JULIEN DORE WAF
ISAAC DELUSION PAS L HABITUDE (FRANC MOODY REMIX)
VALMONT MILLE PONTS
LIMINANAS / LAURENT GARNIER SAUL
BERTRAND BURGALAT L HOMME IDEAL
GARCON DE PLAGE AMOUR AVEUGLE
FRANCOIZ BREUT LOON - PLAGE
PIERRES ENTRETEMPS
MINA SANG A CEUX QUI VIENDRONT APRES NOUS
KESMAR JOHATSU (FEAT FLORE BENGUIGUI)
LE NOISEUR RELAX
ROMEO ELVIS TPA
MANDARINA PIRATE
STEPHANIE BLANCHOUD RENDEZ VOUS
FAUVE LES HAUTES LUMIERES