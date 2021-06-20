Sacré français ! : Le rendez-vous pour découvrir les nouveautés musicales en français dans le texte sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Le rendez-vous pour découvrir les nouveautés musicales en français dans le texte
KESMAR JOHATSU (FEAT FLORE BENGUIGUI)
ISAAC DELUSION PAS L HABITUDE (FRANC MOODY REMIX)
FRANCOIZ BREUT DERIVE URBAINE DANS LA VILLE CANNIBALE
FREDDA HABITANTS DE LA FORET
BONNIE BANANE FLASH
MANSFIELD TYA UNE DANSE DE MAUVAIS GOUT (FEAT ODEZENNE)
KLON SANTA BARBARA
REVERS GAGNANT / MATILD PARADIS BLEU (DIM SUM REMIX)
LIMINANAS DIMANCHE feat BERTRAND BELIN
FEU CHATTERTON ECRAN TOTAL
AVRIL BE YOURSELF
ANGLE MORT ET CLIGNOTANT TOUJOURS OUVERT
MOTEL CLUB LA PLAGE
RAPHAEL SI TU PARS NE DIS RIEN (FEAT CLARA LUCIANI)
HUBERT FELIX THIEFAINE PAGE NOIRE