Sacré français ! : Les nouveautés et tendances de la scène francophone sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Les nouveautés et tendances de la scène francophone
FEU CHATTERTON ECRAN TOTAL
HERVE SI BIEN DU MAL
BERTRAND BURGALAT L HOMME IDEAL (YUKSEK REMIX / RADIO EDIT)
L IMPERATRICE PEUR DES FILLES (MONTMARTRE REMIX)
DANI TERREUR MEC COOL TRISTE
FRANCOIZ BREUT LA FISSURE (FEAT JAWHAR)
ROMEO ELVIS TPA
TIM DUP A CIEL OUVERT
DAVID NUMWAMI BEATS
DOOWY L EAU DU BAIN
CLARA LUCIANI AMOUR TOUJOURS
MOODOID ONLY ONE MAN (with Melody's Echo Chamber)
LA FEMME COOL COLORADO
FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS COUCOU
PAULINE CROZE SOLUTION