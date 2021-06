Sacré français ! : Les nouveautés et tendances de la scène francophone sur Auvio

FEU CHATTERTON ECRAN TOTAL

HERVE SI BIEN DU MAL

BERTRAND BURGALAT L HOMME IDEAL (YUKSEK REMIX / RADIO EDIT)

L IMPERATRICE PEUR DES FILLES (MONTMARTRE REMIX)

DANI TERREUR MEC COOL TRISTE

FRANCOIZ BREUT LA FISSURE (FEAT JAWHAR)

ROMEO ELVIS TPA

TIM DUP A CIEL OUVERT

DAVID NUMWAMI BEATS

DOOWY L EAU DU BAIN

CLARA LUCIANI AMOUR TOUJOURS

MOODOID ONLY ONE MAN (with Melody's Echo Chamber)

LA FEMME COOL COLORADO

FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS COUCOU

PAULINE CROZE SOLUTION

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Sacré français !