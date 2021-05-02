Sacré français ! : Talents et tendances musicales actuelles en français dans le texte sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Talents et tendances musicales actuelles en français dans le texte
CLARA LUCIANI LE RESTE
VENDREDI SUR MER CHEWING GUM
FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS PISCINE
ZOUFRIS MARACAS BLEU DE LUNE (PUPKULIES AND REBECCA REMIX)
MANSFIELD TYA UNE DANSE DE MAUVAIS GOUT (FEAT ODEZENNE)
ILIONA MOINS JOLI
RENARDE UNE FIN AU SILENCE
MARQUIS JE N ECRIRAI PLUS SI SOUVENT (FEAT ETIENNE DAHO)
COLONEL FAITHMAN SUPERSTAR
NOLDERISE TOURNE BOUCLE
ALICIA DESCHENES PLUS JAMAIS
CLAIRE FARAVARJOO RODEO
OTTO A QUOI TU JOUES
OURS PETIT JEU (FEAT M)
PART TIME FRIENDS PARIS EN AOUT