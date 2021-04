Sacré français ! : Une programmation musicale d'Alexandra Vassen, présentée par Charlotte Dekoker sur Auvio

L IMPERATRICE HEMATOME

THE LITTLE RABBITS L AMOUR PURPLE PENGUIN MIX

POMME LES COURS D EAU (OKLOU REMIX)

ZOUFRIS MARACAS BLEU DE LUNE (PUPKULIES AND REBECCA REMIX)

MATHIEU DES LONGCHAMPS LA BAS

DALVA LUMEN

FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS TOURNE AUTOUR

BENJAMIN BIOLAY OU EST PASSEE LA TENDRESSE

OUTED EGOCENTRIQUES

GAETAN STREEL A MOINS QUE CE NE SOIT L HIVER

MESPARROW DIFFERENTE

EDWIGE C EST TOUT COMME

BARBAGALLO DEBOUT

LA FEMME LE SANG DE MON PROCHAIN

CHARLES DOLLE FUNAMBULE

Casting et équipe Animateur Charlotte DEKOKER Émission Sacré français !