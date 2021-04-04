Sacré français ! : Une programmation musicale d'Alexandra Vassen, présentée par Charlotte Dekoker sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Une programmation musicale d'Alexandra Vassen, présentée par Charlotte Dekoker
L IMPERATRICE HEMATOME
THE LITTLE RABBITS L AMOUR PURPLE PENGUIN MIX
POMME LES COURS D EAU (OKLOU REMIX)
ZOUFRIS MARACAS BLEU DE LUNE (PUPKULIES AND REBECCA REMIX)
MATHIEU DES LONGCHAMPS LA BAS
DALVA LUMEN
FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS TOURNE AUTOUR
BENJAMIN BIOLAY OU EST PASSEE LA TENDRESSE
OUTED EGOCENTRIQUES
GAETAN STREEL A MOINS QUE CE NE SOIT L HIVER
MESPARROW DIFFERENTE
EDWIGE C EST TOUT COMME
BARBAGALLO DEBOUT
LA FEMME LE SANG DE MON PROCHAIN
CHARLES DOLLE FUNAMBULE