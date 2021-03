Sacré français ! : Les talents et les tendances musicales en français dans le texte sous nos radars sur Auvio

DOMINIQUE A LES EVEILLES

AUTOUR DE LUCIE BUNKER

CLOU JUSQU ICI TOUT VA BIEN

PAULINE CROZE SOLUTION

BENJAMIN BIOLAY OU EST PASSEE LA TENDRESSE

L IMPERATRICE PEUR DES FILLES

PRINCESSE PETITES MORSURES

LA FEMME COOL COLORADO

GREG HOUBEN LA MOUETTE

ALEK ET LES JAPONAISES NI CHAUD NI FROID

FRANCOIZ BREUT MES PECHES S ACCUMULENT

FEU CHATTERTON MONDE NOUVEAU

RALLYE FLOWERGIRL

FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS COUCOU

AKSAK MABOUL UN CAID (RADIO EDIT)

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Sacré français !