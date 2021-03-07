Sacré français ! : Les talents et les tendances musicales en français dans le texte sous nos radars sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Les talents et les tendances musicales en français dans le texte sous nos radars
DOMINIQUE A LES EVEILLES
AUTOUR DE LUCIE BUNKER
CLOU JUSQU ICI TOUT VA BIEN
PAULINE CROZE SOLUTION
BENJAMIN BIOLAY OU EST PASSEE LA TENDRESSE
L IMPERATRICE PEUR DES FILLES
PRINCESSE PETITES MORSURES
LA FEMME COOL COLORADO
GREG HOUBEN LA MOUETTE
ALEK ET LES JAPONAISES NI CHAUD NI FROID
FRANCOIZ BREUT MES PECHES S ACCUMULENT
FEU CHATTERTON MONDE NOUVEAU
RALLYE FLOWERGIRL
FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS COUCOU
AKSAK MABOUL UN CAID (RADIO EDIT)