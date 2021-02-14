Sacré français ! : Des incompréhensions, de la tchatche, des « comment tu me parles ?» des « pourquoi tu dis rien ?» mais aussi des sons ultra coools et de bien jolis mots. sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Des incompréhensions, de la tchatche, des « comment tu me parles ?» des « pourquoi tu dis rien ?» mais aussi des sons ultra coools et de bien jolis mots.
L IMPERATRICE PEUR DES FILLES
LOLA LE LANN PORTOFINO
OURS LA 5EME SAISON
ROSIE VALLAND CHAOS
MINA SANG A CEUX QUI VIENDRONT APRES NOUS
PIROUETTES OULALA
JULIEN DORE BLA BLA BLA (REMIX FEAT CABALLERO ET JEANJASS)
KREGO TON NOM
AKSAK MABOUL UN CAID (RADIO EDIT)
AMARULA CAFE CLUB OD E
OLVO RADEAU (FEAT TEME TAN)
LA FEMME COOL COLORADO
ILIONA RESTE
PAULINE CROZE SOLUTION
MALIK DJOUDI AUTREMENT