Sacré français ! : Un tour d'horizon de la musique francophone actuelle. Présentation: Charlotte Dekoker Programmation musicale: Alexandra Vassen sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Un tour d'horizon de la musique francophone actuelle. Présentation: Charlotte Dekoker Programmation musicale: Alexandra Vassen
RALLYE FLOWERGIRL
ZOO BABY UNE METAPHORE POUR L AMOUR
BASILE DI MANSKI LES PARENTS
LAURA CAHEN CAVALE
GREG HOUBEN LA MOUETTE
LA FEMME COOL COLORADO
MESPARROW DIFFERENTE
PAULINE CROZE SOLUTION
DALVA LUMEN
CLOU CESSE CESSE
MOODOID IDEAL (FEAT JULIETTE ARMANET)
HERVE SI BIEN DU MAL
DAMSO 911
BEN MAZUE QUAND JE MARCHE
MARTIN LUMINET COEUR