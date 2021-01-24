Sacré français ! : Des nouveautés, des reprises novatrices, le meilleur des sons actuels en français dans le texte. sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Des nouveautés, des reprises novatrices, le meilleur des sons actuels en français dans le texte.
ICHON NOIR OU BLANC
HERVE LENOIR CACHE CACHE
CHATEAU FORTE A MOITIE CHIENS
LA FELINE BOT
VOYOU JARDIN D HIVER
ESTELLE BALDE KILE
TENTATIVE PILE PALE
CHAGRIN D AMOUR BONJOUR (V LA LES NOUVELLES)
ARDEN SANS SOLEIL
JULIEN DORE LA FEVER (USLEF REMIX)
ETIENNE DAHO/DOMINIQUE A EN SURFACE
BORA BORIS EN SURFACE (COVER ETIENNE DAHO)
BLACKMAIL GUINEE BISSAU
NOE PRESZOW LES ARMES QUE J AI
MARC LALLEMAND SUR LE COTE