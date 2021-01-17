Sacré français ! : Talents et de tendances musicales en français dans le texte. NOUVEAU: notre sélection en temps réels est sur Spotify. sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Talents et de tendances musicales en français dans le texte. NOUVEAU: notre sélection en temps réels est sur Spotify.
L IMPERATRICE PEUR DES FILLES
CLAIRE FARAVARJOO RODEO
NIRMAN SOS
LA FEMME COOL COLORADO
DOMINIQUE A LES EVEILLES
KLON WEST
EDDY DE PRETTO BATEAUX MOUCHES
DALVA LUMEN
MOUSSA SIMPLE (FT CLAIRE LAFFUT)
ICHON NOIR OU BLANC
FRANCOIZ BREUT MES PECHES S ACCUMULENT
MONTPARNASSE SAIT ELLE QUE C EST ELLE (FEAT ANA GIRARDOT)
FANTASTIC MISTER ZGUY FAIRE TOURNER LA TERRE (FEAT GAETAN NONCHALANT)
CATASTROPHE GROMIT
PIERRES LE SOIR