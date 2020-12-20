Sacré français ! : sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Présentation: Charlotte Dekoker
Programmation musicale: Alexandra Vassen
ICHON NOIR OU BLANC
ALINE LA VIE ELECTRIQUE (radio edit)
HERVE SI BIEN DU MAL
DOMINIQUE A LES EVEILLES
LOLA LE LANN PORTOFINO
CLEA VINCENT DU SANG SUR LES CONGAS
FANNY BERIAUX LA NOYEE WITH FRIENDS
FREDDA J EFFACE
BERTRAND BELIN LE MOT JUSTE (LE BEAU GESTE) feat. CAMELIA JORDANA
FRANCK MONNET/CAMELIA JORDANA PLUS RIEN A ME METTRE
MAGENTA BOUM BAP
L IMPERATRICE VACANCES (YUKSEK REMIX)
LA MAJA UNE SEULE DOSE
GREG HOUBEN LA MOUETTE
VOYOU A NOS JEUNESSES
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