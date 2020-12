Sacré français ! : sur Auvio

Présentation ce dimanche: Charlotte Dekoker

AMARULA CAFE CLUB OD E

BIGFLO ET OLI / BON ENTENDEUR / EDOUARD BAER LIBRE

JEAN LOUIS MURAT L ARC EN CIEL

BORA BORIS CONDUCTEUR FANTOME

NOE PRESZOW QUE TOUT S DANSE

VENDREDI SUR MER CHEWING GUM

JULIEN APPALACHE MEMPHIS (FEAT EDDY MITCHELL)

POOM DE LA VITESSE A L IVRESSE

LA FEMME COOL COLORADO

MINA SANG A CEUX QUI VIENDRONT APRES NOUS

VISCERAL REMEDE

KREGO MILLENIALS

MATTHIEU THONON MASSER

PIERRE LAPOINTE SIX HEURES D AVION NOUS SEPARENT

ALICE ET MOI LES GENS SONT COOL

KATERINE LES GRANDS MAGASINS

Casting et équipe Animateur Charlotte DEKOKER Émission Sacré français !