Sacré français! continue sa mission de défricheuse de talents et de tendances musicales en français dans le titre.

Pour les petits et les grands curieux de découvertes, créations, nouveaux sons et expérimentations, Alexandra Vassen cherche (et trouve) ce qui se fait de mieux sur la scène francophone.

Casting et équipe Animateur Charlotte DEKOKER Émission Sacré nuits !