Sacré nuits ! : Les talents francophones d'aujourd'hui: sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Les talents francophones d'aujourd'hui:
AMARULA CAFE CLUB OD E
LIMINANAS CALENTITA (feat NURIA)
ZOO BABY UNE METAPHORE POUR L AMOUR
FLAVIEN BERGER BRUTALISME
LISZA LES VACANCES A LA MONTAGNE (RADIO EDIT)
PEUR BLEUE GARDES DU COEUR
JULIEN GRANEL BAGARRE BAGARRE
CATASTROPHE GROMIT
PEET TODO BIEN
DAVID NUMWAMI BEATS
BENJAMIN BIOLAY SOUVIENS TOI L ETE DERNIER
CLAIRE FARAVARJOO RODEO
HERVE TRESOR
VENDREDI SUR MER CHEWING GUM
MELODIE LAURET QUAND J'ENTENDS LES GENS
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