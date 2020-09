Sacré français ! Le Remix de l'Été : sur Auvio

VENDREDI SUR MER CHEWING GUM

BICHE LE LABORATOIRE

LA FELINE ALENTOUR DE LUNE (COVER PIERRE VASSILIU)

MINA SANG MYSTERE MAGNIFIQUE

PIERRE III MOUVEMENT

PEUR BLEUE GARDES DU COEUR

RAPHAEL MAQUILLAGE BLEU (RADIO EDIT)

MELODIE LAURET IL FAIT CHAUD C EST GLACIAL

CATASTROPHE GROMIT

DAVID NUMWAMI LE FISC DE L AMOUR

HERVE TRESOR

VOYOU CARNAVAL

RONE NOUVEAU MONDE

KREGO TON NOM

BIGFLO ET OLI ET BON ENTENDEUR COUP DE BLUES / SOLEIL (FEAT BON ENTENDEUR)

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Sacré français ! Le Remix de l'Été