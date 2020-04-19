Sacré français ! : sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Episode 3/3 Spéciale *Reprises*
TAXI GIRL CHERCHEZ LE GARCON
MONSIEUR CHANCE CHERCHEZ LE GARCON
EDITH PIAF LA VIE EN ROSE
GRACE JONES LA VIE EN ROSE
LULU GAINSBOURG L EAU A LA BOUCHE
BARBARA CARLOTTI ET DOMINIQUE A MESSAGE PERSONNEL
MICHEL DELPECH QUE MARIANNE ETAIT JOLIE
INNOCENTS QUE MARIANNE ETAIT JOLIE
TUEURS DE LA LUNE DE MIEL ROUTE NATIONALE 7
BIOLAY FISZMAN BENARROSH LE PIANO DE LA PLAGE
ALAIN BASHUNG JE FUME POUR OUBLIER QUE TU BOIS
KEREN ANN JE FUME POUR OUBLIER QUE TU BOIS
CLARA LUCIANI LA BAIE
STACEY KENT LES VACANCES AU BORD DE LA MER
MICHEL JONASZ LES VACANCES AU BORD DE LA MER