Sacré français ! : Deuxième émission spéciale Reprises. sur Auvio

La Première - Chanson française
Sacré français !
Deuxième émission spéciale Reprises.
STACEY KENT SAMBA SARAVAH
PIERRE BAROUH SAMBA SARAVAH
PARADIS PARADIS
SEBASTIEN SCHULLER DUEL AU SOLEIL
VERONIQUE SANSON BAHIA
HOLLIDAYS BAHIA
RUFUS WAINWRIGHT COMPLAINTE DE LA BUTTE
MELANIE DE BIASIO LES HOMMES ENDORMIS
AUTOUR DE LUCIE LA RUA MADUREIRA
NINO FERRER LA RUA MADUREIRA
MICHEL JONASZ LES WAGONNETS
IAN POOLEY VENASQUE
CAMILLE/NOUVELLE VAGUE PUTAIN PUTAIN
YVES SIMON AMAZONIAQUE
CHRISTINE AND THE QUEENS AMAZONIAQUE
Liens promotionnels