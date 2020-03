Sacré français ! : sur Auvio

A l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, Sacré français! propose

une programmation musicale 100% féminine

POMME ANXIETE

ALICE ON THE ROOF MALADE

CLAIRE LAFFUT NUDES (FEAT YSEULT)

CLAIRE FARAVARJOO RODEO

LISZA VAGABONDS

EMILY LOIZEAU PAYS SAUVAGE

MESPARROW NE ME CHANGE PAS

CLIO AMOUREUSE

CHARLOTTE GAINSBOURG REST

JANE BIRKIN BALLADE DE JOHNNY JANE

MARIE WARNANT A PRESENT

ARIANE MOFFATT LES APPARENCES

LA GRANDE SOPHIE DANS LE SHOW BUSINESS

VAITEANI BELLE ILE EN MER MARIE GALANTE

MELODIE LAURET QUAND J'ENTENDS LES GENS

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN Émission Sacré français !