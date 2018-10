Sacré français ! - 28/10/2018

«Après l'émission anniversaire de ce 26 octobre avec Kuzylarsen, Radio Elvis, CHANCE et Dominique A en public et en direct de « Chez PIAS »

disponible sur Auvio, on prolonge la fête en deux émissions spéciales encore ce week-end.

Quelles sont les chansons fondatrices de l'émission, qu'est-ce qu'il y a derrière 20 ans de programmation musicale de découvertes francophones,

quelles sont « les madeleines » d'Alexandra Vassen ?

Réponse en 2x15 chansons ce samedi 27 et ce dimanche 28 octobre de 19 à 20 heures sur La Première et sur Auvio.

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN