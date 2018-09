Ce soir les Belges Ebbene, Melanie Isaac, Angèle entre autres...

Et ne manquez pas le vendredi 26 octobre de 20 à 22 heures sur La Première, les 20 ans de « Sacré français ! ».

Au programme, de la musique évidemment avec des prestations live de Kouzy Larsen, Radio Elvis, Chance et Dominique A.

Mais aussi des interviews, des souvenirs et des perspectives...

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN