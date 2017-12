Un patchwork de sensations à la pointe du progrès ou délicieusement régressives: plus de couleurs, plus de matières, plus d’ingrédients, pour une composition soignée d’assemblage de ritournelles et d’histoires, en français dans le texte, concoctée par Alexandra Vassen. Chaque dimanche de 15h à 16h. Spécial Noël